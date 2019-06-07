БМП боевиков били по позициям ВСУ возле Павлополя, – штаб ООС

В четверг оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня, применяя вооружения боевых машин пехоты, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил.

По его данным, вблизи села Павлополь, с направления населенного пункта Украинское обстрел велся с боевых машин пехоты.

Также под огонь боевиков попали позиции ОС в районе села Водяное, вблизи города Марьинка и населенного пункта Майорськ.

«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», – говорится в сообщении.

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