Бекирову продлили арест на два месяца

Решением Киевского райсуда Симферополя крымско-татарский активист Эдем Бекиров останется под арестом до 12 августа.

Об этом сообщает портал Крым.Реаліі.

«Единственное законное решение суда, которое стало бы балансом между стороной обвинения и защитой – это отказ в удовлетворении ходатайства следствия о продлении ареста в СИЗО и избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Сегодняшнее решение угрожает жизни моего подзащитного», – заявил адвокат Алексей Ладін.

Следователь ФСБ аргументировал продление меры пресечения необходимостью «провести не менее трех проверок показаний на месте, предъявить Бекирову обвинение в окончательной редакции и допросить его в качестве обвиняемого, а также сообщить подсудимому и его защиты об окончании следственных действий.

«Надеемся, что следствие активно проводить эти следственные действия. Может, через неделю-две нам объявят об окончании следственных мероприятий, и мы начнем ознакомление с материалами дела. Чем быстрее дело дойдет до суда, тем раньше мы сможем заявить ходатайство об изменении меры пресечения», – добавил адвокат Ислям Велиляев.

Следователь заявил, что следствие не имеет материалов, которые свидетельствуют о том, что Бекирова нельзя держать в СИЗО по медицинским показаниям, и не видит оснований для отмены избранной меры пресечения.

«Я устал уже бороться с обвинением. Сколько это может продолжаться? Сил нет! Я не живу в СИЗО; на прогулку меня не водят – нет условий, в баню меня не водят. Я на унитазе, извините, купаюсь – это нормальное человеческое содержание XXI века?»- заявил Бекиров в суде.

28 мая адвокат Бекирова Ислям Велиляев посетил своего подзащитного в СИЗО Симферополя, после чего сообщил о критическом ухудшении состояния его здоровья. По словам Велиляева, кроме боли в сердце, головной боли, проблемы с поджелудочной железой, онемением ноги, высокого давления и высокого уровня сахара в крови, в Бекирова появились приступы удушья и кашля с кровью.

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