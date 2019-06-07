Авария катера в Будапеште: количество погибших увеличилось до 19 человек

Количество погибших в результате столкновения прогулочного катера с круизным судном на Дунае в Будапеште, произошедшего на прошлой неделе, выросло до 19 человек.

Об этом сообщает AP, передает Укринформ.

«Спасатели обнаружили тела еще четырех южнокорейских туристов. Тело женщины из Южной Кореи нашли в Будапеште, а одного из венгерских членов экипажа нашли в 21 километре от места аварии судна вниз по течению в городе Эрд», – говорится в сообщении.

Пропавшими без вести до сих пор числятся восемь туристов и один член экипажа катера.

Ранее полиция сообщала о том, что в Будапеште найдены тела двух южнокорейских мужчин и одной женщины. Одного из них течение отнесло на расстояние 3,2 километра в то время, как другой нашли на расстоянии примерно 5,6 километра вниз по течению.

Водолазы готовят затонувший катер к подъему.

Как сообщалось, 29 мая прогулочный катер Hableany во время швартовки столкнулся в реке Дунай с круизным судном Viking Sygin. Катер перевозил 33 южнокорейских туриста, с ними на борту также были два венгра, члена экипажа.

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