Активистка говорит, что экс-мэр Ирпеня обещал $20 тысяч за переворот в Коцюбинском

Активистка Ирина Федорив заявляет, что экс-мэр Ирпеня, а ныне кандидат в нардепы Владимир Карплюк обещал депутату $20 тысяч за переворот в поселке Коцюбинское под Киевом, но не заплатил этих средств.

Об этом она сообщает в блоге на Украинской правде.

Федорив выложила аудиозапись, которая, по ее словам, сделали во время спецоперации в 2018 году, когда СБУ задерживала второго самопровозглашенного главу поселка депутата Николая Еременко за взятку.

«Эта короткая аудиозапись доказывает: надо были деньги на взятку за внесение в реестр Еременко вместо Матюшиной; Карплюк за голосование депутата Николая Еременко за недоверие поселковому председателю обещал $20 тысяч и тогда с ним не рассчитался. (Сколько получили другие депутаты – теперь следствие должно выяснить)», – пишет Федоров.

Также на этом аудио якобы Еременко рассказывает, что не подает декларацию в НАПК, потому что имеет только черный доход от игровых автоматов на Академгородке и Житомирской.

«Почему аудио о том, что Краплюк обещал $20 тысяч за голос Еременко появилось только сейчас? Мы публиковали часть аудиозаписей год назад, чтобы доказать всем, кто думал, что дело СБУ по Еременко и его подельнику – жителю Ирпеня Евгению Мельничуку – якобы сфабриковано. Аудиозаписи сняли все вопросы даже в тех, кто поверил в легенду Еременко и Мельничука», – написала Федорив.

Она добавила, что на 10 июня назначено судебное заседание по делу относительно переворота власти Еременко, которая длится уже больше года и в которой уже сменилось 3 судей.

Активисты требуют, чтобы Окружной админсуд восстановил в должности законно избранную обществом поселковый голову Ольгу Матюшину.

«Почему не расследуются дела? Областной центр БПП, который возглавлял Игорь Кононенко, понял, что работали так хорошо, что рейтинги были очень плохие. И вместо того, чтобы начать работать качественно, решили идти на старые договорняки», – пишет Федоров.

По ее словам, прокурора, который Карплюку вручал подозрения, сразу перевели, а самому экс-мэру Ирпеня «пообещали поддержку на выборах в парламент, неприкосновенность и «поставить на паузу» расследование дел».

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