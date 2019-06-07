Аэродром Харьковского авиационного Института: Почему важный объект порос травой?

В Украине продолжается «дерибан» государственных земель. Страдают аэродромы: территории одних доводят до банкротства, другие – отдают под застройку.

Об этом говорится в программе военных расследований «Тропами войны» в эфире телеканала ZIK.

Аэродром стал площадкой для мусора

В Харькове еще в начале 90-х городская власть отдала под застройку учебный аэродром Харьковского авиационного Института. Когда-то здесь базировались самолеты. Сейчас территория поросла сорняками и сталаа местом для мусора.

По одной из версий, часть этого аэродрома еще в конце 80-х отдали под застройку гаражному кооперативу. Рядом с территорией остались лишь автомастерские Харьковского авиационного института.

С другой стороны – расположен гаражный кооператив. Местный охранник Николай Федоренко вспоминает, что когда-то неподалеку был учебный полигон. Сейчас там пустует огромное поле.

Какие проблемы у харьковского аэродрома «Коротич»?

На Харьковщине работает еще один аэродром – «Коротич». У него тоже свои заботы.

«На самолетах ХАЗ-30 практикуются курсанты Харьковского национального университета воздушных сил. Мы работаем с учебным заведением от тендера к тендеру», – рассказывает начальник аэродрома Сергей Филатов.

За день такой самолетик делает 45-60 посадок. Недавно каждый двигатель прошел капитальный ремонт. Но вот с топливом к этим самолетам есть проблемы.

«К сожалению, мы не можем закупить керосин из-за Налогового кодекса и сертификацию», – комментирует Сергей Филатов.

Сергей Филатов неоднократно обращался и к Госавиаслужбе, однако результатов пока нет. Сейчас это один из немногих аэродромов, которые удалось удержать от посягательств.

«Неоднократно аэродром пытались захватить. И, к счастью, местные органы власти понимают, что его нужно уберечь», – добавляет Николай Федоренко.

Почему «дерибан» государственных земель стал огромной проблемой?

В Министерстве обороны проблемы с землей пытаются решить в течение многих лет. Ведь многие земельные участки оказались отчужденными непонятно каким образом.

По состоянию на 2014 год, еще до российско-украинской войны, на учете Минобороны находилось 2 235 земельных участков общей площадью 533,8 тыс. гектаров. Однако, 1 января 2019-го года на учете Минобороны числилось 3 311 земельных участков общей площадью 518, 601 тысяч гектаров. Из них – 39,730 тысяч гектаров на территории АР Крым. И еще 0,78 тысяч гектаров на временно оккупированных территориях Донбасса. 12,4 тыс га находятся под отчужденными фондами. Что интересно, 465,691 тысячу гектаров Минобороны пытались перерегистрировать.

«Во времена Кучмы эти вопросы жестко контролировались. Проблемы начались при правлении министра обороны Гриценко, далее во времена Януковича. Тогда министром обороны был господин Лебедь – генерал ФСБ России», – рассказывает политолог Виктор Таран.

Именно министр обороны Лебедь, убежден эксперт, предоставил проблеме катастрофических масштабов.

«Лебедь передавал гектара земли под коттеджное строительство фирмам, которые имели связь с его женой или друзьями. К сожалению, после Майдана ситуация не очень изменилась», – комментирует политолог Виктор Таран.

Такая ситуация связана с тем, что правоохранительные органы фактически утратили механизм контроля.

«Проблемы возникли тогда, когда у Генпрокуратуры забрали право общего надзора. Теперь органы местного самоуправления принимают самостоятельное решение о праве собственности на территории, земли, полигоны», – объясняет политолог Виктор Таран.

Напомним, в программе военных расследований «Тропами войны» речь шла о последние военные назначения во время президентства Петра Порошенко.

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