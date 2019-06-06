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Новости » События 6 июня, 2019, 22:50
Зеленский предоставил президентский самолет для возвращения детей из Грузии

Президент Владимир Зеленский приказал Госуправлению делами предоставить самолет для доставки в Украину из Грузии десятерых детей, мать которых арестовали по подозрению в торговле людьми.

Об этом говорится в распоряжении главы государства №59/2019-рп.

«Государственному управлению делами обеспечить в установленном порядке перевозки из Грузии в Украину самолетом Государственного авиационного предприятия «Украина» лишенных родительской опеки десятерых детей, которые являются гражданами Украины», – отмечается в документе.

Сопровождать детей Зеленский поручил уполномоченному президента по правам ребенка Николаю Кулебе, уполномоченным представителям Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области и другим сопровождающим лицам.

Также ГУД должен оплатить доставку.

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ГрузияВладимир Зеленскийновости Украиныгражданство УкраиныГУД
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2019-06-06 23:00 :43