Зеленский предоставил президентский самолет для возвращения детей из Грузии

Президент Владимир Зеленский приказал Госуправлению делами предоставить самолет для доставки в Украину из Грузии десятерых детей, мать которых арестовали по подозрению в торговле людьми.
Об этом говорится в распоряжении главы государства №59/2019-рп.
«Государственному управлению делами обеспечить в установленном порядке перевозки из Грузии в Украину самолетом Государственного авиационного предприятия «Украина» лишенных родительской опеки десятерых детей, которые являются гражданами Украины», – отмечается в документе.
Сопровождать детей Зеленский поручил уполномоченному президента по правам ребенка Николаю Кулебе, уполномоченным представителям Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области и другим сопровождающим лицам.
Также ГУД должен оплатить доставку.
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