Замглавы АП обвинил парламент в «сопротивлении не Президенту, а украинскому народу»

То, что парламент даже не включил в повестку дня законопроект Зеленского о незаконном обогащении, является политически безответственным шагом. Это месть не только Президенту, это месть украинцам, которые требуют справедливости и наказания для коррупционеров.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

«Вчера мы говорили о законодательной инициативе Президента. Сегодня мы говорим о том, что произошло в парламенте – он отверг законодательную инициативу Президента Владимира Зеленского, которая предусматривала возможность наказать тех, кто незаконно наживался и получал незаконные активы в течение последнего времени. Но сегодня парламент не проголосовал даже за включение этого законопроекта в повестку дня», – заявил Рябошапка.

Он отметил: законопроект нарабатывался длительный период времени с лучшими украинскими и иностранными экспертами, в частности, со специалистами Всемирного банка и МВФ.

«Более того, эта редакция была одобрена Всемирным банком и Международным валютным фондом. А это означает, что то, что сделал сегодня парламент, является политически безответственным шагом. Это месть не только Президенту Зеленскому, а в первую очередь это месть украинцам, которые требуют справедливости и наказания для коррупционеров. Это пренебрежительный шаг к тем международным институтам, которые помогают Украине в борьбе с коррупцией»,– отметил Рябошапка.

По его мнению, нынешний парламент не способен рассмотреть эту законодательную инициативу Президента.

«Скорее всего, этот законопроект будет внесен в парламент следующего созыва», – подытожил замглавы Администрации Президента.

Напомним, народные депутаты отказались включать в повестку дня президентский законопроект о наказании за незаконное обогащение.

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