За единый государственный язык – две трети украинцев, – опрос

Две трети населения Украины хочет, чтобы украинский язык был единственным государственным.

Такие данные социологического исследования, проведенного в период с 29 мая по 3 июня 2019 года, обнародовала группа «Рейтинг», передает Укринформ.

Согласно опросу 66% респондентов считают, что украинский язык должен быть единственным государственным, а русский – свободно использоваться. 21% опрошенных выступает за то, чтобы предоставить русскому языку наряду с украинским статус государственного по всей Украине, еще 11% – за его официальный статус, 2% – не смогли ответить.

Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка, – среди жителей Востока (46% – за русский государственный и 19% – за официальный), тех, кто общается на нем постоянно (43% – за государственный, 17% – за официальный), а также избирателей «Оппозиционной платформы – За життя» (46% – за государственный, 21% – за официальный).

На Западе традиционно подавляющее большинство выступает за единственный государственный язык украинский – 88%, и лишь 4% готовы предоставить русскому языку статус второго государственного, а 2% – статус официального. Среди избирателей партии «Голос» 95% выступают за украинский язык как единственный государственный, партии «Гражданская позиция» – 91%, «Европейской солидарности» – 89%, партии «Сила и честь» – 80%, «Батькивщины» – 72% и партии «Слуга народа» – 60%.

Группа «Рейтинг» провела социологическое исследование в период с 29 мая по 3 июня 2019 года. Опрошено население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность – 2000 респондентов. Опрос был проведен методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним, совладелец «Квартала 95» Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, считает, кроме прочего, что закон о языке нужно отменить, а квоты менять.

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