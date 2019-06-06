Ющенко опроверг все обвинения и отметил политический подтекст вызова в ГПУ

Виктор Ющенко подтвердил, что после вызова приходил в ГПУ для дачи показаний. Он опровергает все обвинения и говорит о политических мотивах этого расследования.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

«Да, действительно, 4 июня этого года по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где мне было сообщено о подозрении.

Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем относительно завладение им урочища Межигорье.

Не вижу повода прятаться или притворяться больным, как это стало модным.

Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это беспрекословно докажу!»

Также Ющенко отметил, что у дела есть политический подтекст:

«Общество видит, как постепенно снята ответственность практически со всех фигурантов громких дел относительно сепаратизма, государственной измены и убийств на Майдане.

Поэтому приходится изыскивать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность».

Сегодня стало известно, что бывший президент Виктор Ющенко, которого Генеральная прокуратура подозревает в растрате имущества «Межигорье» на общую сумму 540 миллионов гривень, уже приходил в ГПУ после получения подозрения 4 июня.

Напомним, Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко.

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