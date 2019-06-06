Юраш о заявлении «УПЦ КП»: Авторы сознательно лгут, подставляя патриарха Филарета

Религиовед Андрей Юраш прокомментировал заявление «пресс-службы УПЦ КП», в которой утверждается, что подписанный патриархом Филаретом документ о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) не является решением поместного собора и соответственно не имеет юридической силы. В частности, Андрей Юраш подчеркнул, что «уровень лжи и манипуляций, в этом якобы официальном документе, просто зашкаливает».

Об этом он написал в Facebook.

«Вчера появилась очередное заявление («Разъяснение») т.н. прессслужбы, ликвидированной еще в декабре прошлого года УПЦ КП, то есть заявление группы людей (или человека), называющих себя пресслужбой несуществующей на данный момент религиозной структуры. Это «Разъяснение» уже было активно комментируемое, но я бы хотел при случае привлечь внимание к одному очень показательному и чрезвычайно красноречивому факту: это уровень лжи и манипуляций, просто зашкаливает в этом якобы официальном документе! Если Патриарх Филарет знал и благословлял этот документ, то он несет за него персональную ответственность. Если же это заявление появилось без ведома Патриарха, то надо срочно менять весь штат, который собран вокруг его Святости. Потому что присутствующая в документе ложь бросает тень на авторитет последнего бывшей главы УПЦ КП», – подчеркнул религиовед.

В частности, он обратил внимание на один красноречивый пример: в заявлении говорится, что вроде бы вопрос ликвидации УПЦ КП появился только 15-го декабря утром, перед самым Объединительным собором».

«Авторы «Разъяснения» или совершенно не владеют информацией, или сознательно врут: потому что вопрос проведения ликвидационного собора возник накануне, поскольку стало понятно, что в Киев съедутся все архиереи и по два представителя от каждой из епархий: то есть, будущий ликвидационный собор будет исключительно репрезентативным и полным сил», – акцентировал Андрей Юраш.

Он пояснил, что накануне собора вечером было собрано специальное совещание, согласован текст документа о ликвидации УПЦ КП, который должен был быть принят Поместным собором УПЦ КП, и вхождения в структуру создаваемой УПЦ (ПЦУ), а один из архиереев тогдашней УПЦ КП, уполномоченный вести переговоры отбыл к патриарху Филарету, чтобы согласовать предложенный текст.

«Ориентировочно Через полтора часа этот архиерей вернулся и сообщил, что патриарх согласовывает текст ликвидационной постановления Поместного собора УПЦ КП. То есть, заявление о спонтанности и то, что никто не планировал ликвидировать УПЦ КП, мягко говоря, не соответствует реальному положению вещей», – отметил религиовед.

«Сегодня в Украине – день журналиста. Если те, кто считает себя сотрудником прессслужбы, называют себя журналистами, то должен их разочаровать: журналисты – это те, кто стремится выяснить правду, а не манипулировать ею, подтасовывать факт, а в этом конкретном случае – «подставлять» и дискредитировать авторитетного и уважаемого, 90-летнего церковного деятеля, который так много потрудился для утверждения идеи канонической украинской автокефалии. Итак, если вы чтите и хотите подкрепить авторитет святейшего патриарха Филарета, то не поленитесь в максимально сжатые сроки опровергнуть содержание опубликовано вчера документа. Врать – грех! А врать тем, кто хорошо понимает, что такое грех, греховнее – во много раз!», – подытожил Юраш.

Еще более критического мнения относительно заявления «пресслужбы УПЦ КП» религиовед Юрий Черноморец, который в комментарии ИA ZIK назвал документ «софизмом».

«Мне кажется очевидным, что упомянутое заявление не имеет никаких оснований и софистично по своей сути», – подчеркнул Юрий Черноморец.

Он также отметил, что документ вызван «иррациональным стремлением к власти».

«Все аргументы патриарха Филарета против томоса и состояния дел ПЦУ –софистичны, повторяют московские штампы и вызванные непонятным иррациональным стремлением к власти», – подчеркнул религиовед.

Напомним, несуществующая УПЦ КП обнародовала «разъяснения»: утверждает, что не само ликвидировалась.

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