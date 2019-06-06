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Новости » Мир 6 июня, 2019, 21:32
Италия изъявила желание участвовать в работе Нормандского формата

Италия выступает за расширение европейского участия в работе по урегулированию ситуации в Украине и сама готова присоединиться к усилиям, которые уже делают Германия и Франция.

Об этом заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано в интервью ТАСС.

«На основании первых слов нового президента Украины мы считаем, что есть перспективы возобновления диалога, чтобы сбалансировать ситуацию, – сказал он. – Мы также считаем, что Евросоюз может играть большую, чем сейчас, роль в выполнении Минских соглашений, возможно, участвовать в мониторинге их выполнения, чем пока занимаются только Франция и Германия», – сказал заместитель министра иностранных дел Италии.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Италия также хотела бы принимать участие в такой работе в рамках нормандского формата, Ди Стефано ответил утвердительно.

Он напомнил, что снятие санкций с России закреплено в программе правительства Италии, которое пришло к власти в 2018 году, но прежде чем это произойдет, должны быть выполнены Минские соглашения.
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2019-06-06 23:02 :10