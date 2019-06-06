YouTube ввел запрет на видеоролики, пропагандирующие националистические идеи

Администрация YouTube изменил правила видеохостинга, решив блокировать видеоролики, в которых речь идет о преимуществе одних людей над другими.

Об этом пишет Медуза.

В блоге сервиса сообщается, что отныне под запретом находятся ролики, оправдывающие «дискриминации, сегрегации или изоляции по таким признакам как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана». В сообщении отмечается, что под это понятие попадают видеоролики, пропагандирующие националистические идеи.

Также под блокировку попадут записи, которые оспаривают доказанные случаи проявления жестокости, такие как холокост или стрельба в школах.

В YouTube отметили, что ролики будут удалять выборочно, а в полную силу новая система заработает в ближайшие месяцы.

Одним из первых под блокировку попал канал норвежского музыканта Варга Викернеса, ранее судимого за разжигание расовой ненависти.

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