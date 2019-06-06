ВР приняла за основу проект закона о военном капелланстве

Народные депутаты Украины поддержали за основу проект закона о военном капелланстве.

Трансляцию пленарного заседания ведет телеканал ZIK.

В первом чтении законопроект поддержали 227 избранников.

Законопроектом, в частности, предполагается урегулировать на законодательном уровне организационно-правовые основы взаимодействия религиозных организаций с Министерством обороны, органами управления Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины относительно обеспечения реализации права на свободу вероисповедания, духовного окормления личного состава Вооруженных Сил, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения.

Как сообщалось ранее, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщал, что более ста капелланов официально присутствуют в украинском войске.

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