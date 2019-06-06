Возмущение в «фейсбуках» относительно нового правописания пишут невежды, – языковед

Скандал с новой редакцией правописания. Мама херсонской школьницы через суд требует вернуть предыдущий вариант. Главной причиной называет усложнение изучения украинского языка. Языковеды же другого мнения, уверяют, что предыдущее правописание уже устарело, поэтому обновления необходимы.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

От принятия правописания не прошло и двух недель, как его уже оспаривают в суде. Заявление подала мать херсонской школьницы. Считает, что некоторые новые слова усложняют изучение украинского. Исковое заявление выложил в соцсети адвокат Дмитрий Ильченко. И называть фамилию клиентов отказывается.

«Инициатива была от самой девочки, которая плакала «від того индика, павзи, Атенів і таке інше». Она спросила, действительно ли придется это все писать. Это правописание, который выглядит просто как насмешка над украинским языком, она демотивирует людей переходить на государственный язык», – сказал адвокат истцов Дмитрий Ильченко.

Специалистов этот иск возмутил. Языковед Александр Пономарив утверждает: новое правописание было необходимо, ведь редакция 1992 года устарела.

«У нас каждый считает, что он специалист по правописанию. И то, что пишут в «фейсбуках», так делают невежды и невоспитанные люди, языковеды работали, и у них есть обоснование этого», – отметил языковед Александр Пономарив.

Новый учебник начали разрабатывать еще в 2015 году. Существенных изменений не вносили, только добавили феминитивы, сократили использование дефисов и кавычек, а также вернули йотование. Поэтому обжалование новаций депутат Николай Княжицкий считает неудачным пиаром и бесполезным делом.

Выиграть дело почти невозможно, считает юрист Ксения Проконова. Для этого родители должны доказать, что новое правописание нарушает права ребенка или что его создали с ошибками.

«Ребенок не должен писать Атены вместо Афин. Потому что есть альтернатива, она может писать, а может и не писать. Во-вторых, через подход, что-то кого-то не устраивает в том, что было принято, уже есть много исков к государству», – прокомментировала юрист Ксения Проконова.

Когда начнут рассмотрение дела – неизвестно. Окружной суд столицы сообщил, что решает этот вопрос. Обычно, говорят адвокаты, это происходит за несколько месяцев после подачи иска.

Напомним, в Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабмину об обжаловании новой редакции украинского правописания.

Ведь, 3 июня, на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук появился финальный текст новой редакции «Украинского правописания».

Дарья Цисарук, Анна Безуглая, Елена Лоскун и Александр Громовой, «Первые о главном»

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