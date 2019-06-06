Верховная Рада расширила границы Сокальского района на Львовщине

Верховная Рада приняла постановление «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Львовской области, изменении и установлении границ Сокальского района Львовской области».

За постановление проголосовали 233 народных депутата, сообщает Укринформ.

Постановление относит город Сосновка и село Горняк Червоноградского городского совета к категории городов районного значения Сокольского района, изменяет пределы Сокальского района Львовской области, увеличив его территорию на 318,0 гектаров земель за счет передачи в его состав 120 гектаров Горняцкого сельского совета Червонограда и 198,0 гектаров Сосновского городского совета города Червонограда.

В постановлении также дано поручение Кабинету министров в пределах полномочий обеспечить взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти с органами местного самоуправления в решении вопросов, связанных с изменением и установлением границ Сокальского района Львовской области.

Как говорится в пояснительной записке, целью принятия постановления является упорядочение административно-территориальных отношений в современных условиях и обеспечение процесса добровольного объединения территориальных общин.

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