live
Aнонси
Прямим текстом: І вашим, і нашим, 6 червня о 21:40
Прямим текстом: І вашим, і нашим, 6 червня о 21:40
6 июня, четверг
Анонс програми Стежками війни за 06.06.19
Анонс програми Стежками війни за 06.06.19
6 июня, четверг
Перша передача: Proace Verso, 08.06.19 о 10:00
Перша передача: Proace Verso, 08.06.19 о 10:00
8 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 6 июня, 2019, 19:36
Верховная Рада расширила границы Сокальского района на Львовщине

Верховная Рада приняла постановление «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Львовской области, изменении и установлении границ Сокальского района Львовской области».

За постановление проголосовали 233 народных депутата, сообщает Укринформ.

Постановление относит город Сосновка и село Горняк Червоноградского городского совета к категории городов районного значения Сокольского района, изменяет пределы Сокальского района Львовской области, увеличив его территорию на 318,0 гектаров земель за счет передачи в его состав 120 гектаров Горняцкого сельского совета Червонограда и 198,0 гектаров Сосновского городского совета города Червонограда.

В постановлении также дано поручение Кабинету министров в пределах полномочий обеспечить взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти с органами местного самоуправления в решении вопросов, связанных с изменением и установлением границ Сокальского района Львовской области.

Как говорится в пояснительной записке, целью принятия постановления является упорядочение административно-территориальных отношений в современных условиях и обеспечение процесса добровольного объединения территориальных общин.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Верховная РадазаконодательствоЛьвовская областьновости Украиныновости политики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-06 20:29 :25