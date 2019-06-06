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Новости » Мир 6 июня, 2019, 10:26
В Японии проектируют эко-поезда, работающие на водороде

Экологические поезда будут приводиться в движение благодаря реакции водорода с атмосферным кислородом.

Об этом информирует NHK, пишет Укринформ.

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«Представители железнодорожной компании JR Хигаси Нихон сообщили, что ставят целью до середины 2020-х годов ввести в действие дружественные экологии поезда, приводимые в движение с использованием технологии водородных топливных элементов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на крышах вагонов экологических поездов будут размещаться емкости для водорода, а под полом – топливные элементы.

По замыслу разработчиков, топливные элементы будут вырабатывать электроэнергию благодаря химической реакции водорода в емкостях с атмосферным кислородом.

По расчетам представителей компании, при полной заправке поезд сможет проходить примерно 140 километров.
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Японияновости мираводородэко-поезда
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2019-06-06 11:16 :25