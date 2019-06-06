В Верховной Раде ответили Зеленскому относительно отказа увольнять Климкина, Грицака и Полторака

Если бы Президент представил новые кандидатуры на должности министра иностранных дел, министра обороны и главы СБУ, если бы он провел встречи с фракциями, я уверен, что Верховная Рада была бы вынуждена поддержать инициативы Зеленского.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Игорь Попов.

Отвечая на вопрос ведущего, почему нардепы не поддержали представление Президента относительно увольнения с должностей министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Украины Степана Полторака, а также председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, Игорь Попов отметил: если бы Зеленский представил новых людей, которые бы заняли эти должности, возможно, народные депутаты поддержали бы эти инициативы Президента.

«Но если Президент хотел, чтобы эти кандидатуры были провалены, то тогда не надо подавать никого. Поэтому здесь действительно есть кризис отношений Президента с Верховной Радой. Не надо называть ее убогой, это лишь подогревает этот кризис. Надо было просто представить кандидатуры, провести встречи с фракциями. Если бы это были достойные кандидатуры, я уверен, что Верховная Рада была бы вынуждена их поддержать»,– заявил Игорь Попов.

Он акцентировал, что нардепы не голосовали за отставку министров исключительно из-за того, что не видели альтернативных кандидатур. По убеждению Попова, Зеленский будет подавать эту информация так, что этот Совет бестолковый, именно поэтому его надо распустить.

«Но его (Совета) полномочия уже досрочно прекращены Президентом. И наконец, Верховная Рада сегодня приняла много нормальных решений. Если эти решения консолидирующие, объединяющие, Совет голосует»,– подчеркнул нардеп Попов.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду Украины представление об увольнении с должностей министра иностранных дел Украины Павла Климкина и с должности министра обороны Украины Степана Полторака, а также председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Во время пленарного заседания ВРУ 6 июня народные депутаты провалили отставку и увольнения министра иностранных дел Украины Павла Климкина, не поддержали постановление об увольнении министра обороны Украины Степана Полторака и отклонили президентский проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя СБУ.

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