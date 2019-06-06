В Украине наладили нормы назначения пенсий госслужащим

Правительство унормировало вопрос назначения выплат государственным служащим, которые не получали пенсий на момент действия закона «О государственной службе» в 2015 году.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает пресс-служба Минсоцполитики.

Решение касается государственных служащих, которые не получали пенсий на момент Закона «О государственной службе», принятый в 2015 году.

«Принято постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменения в Порядок назначения пенсий некоторым категориям лиц», которой предусмотрено право на пенсию государственным служащим, которые на день вступления в силу Законом Украины от 10 декабря 2015 г. № 889-VIII «О государственной службе», занимали должности государственной службы и не получали пенсию государственного служащего, назначенную ранее согласно Закону Украины от 16 декабря 1993 г. № 3723-ХІІ «О государственной службе», а продолжали работать на государственной службе», – говорится в сообщении.

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Подготовила Юлиана Бакаляр

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