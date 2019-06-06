В России рассказали, чего хотят в обмен на продолжение транзита газа через Украину

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что продление договоренностей о транзите российского газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от судебных споров.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на росСМИ.

«Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута, – сказал Медведев. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы», – заявил Медведев.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что должно быть определено, каким образом будет управляться газотранспортная система Украины», а также решен ряд других вопросов.

По словам премьер-министра РФ, транзит российского газа через Украину сохранится, если новая власть перейдет от политических спекуляций в прагматических соображений.

«Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматические соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями», – сказал Медведев, – В этом случае, отметил он, «такого рода транзит сохранится».

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