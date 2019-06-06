В ОРДЛО наблюдают скопление живой силы и техники боевиков – Снегирев

На территории оккупированного Донбасса эксперты фиксируют увеличение количества боеприпасов и боевиков.

Об этом сообщает сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев.

«Так, в оккупированном Луганске на территорию трикотажной фабрики «Лутри» в течение последней недели из Ростовской области РФ была доставлена большая партия стрелкового оружия и боеприпасов, предназначенных для вооружения подразделений так называемого «2-го АК народной милиции ЛНР», – отмечает он.

По его словам, представители его инициативе сообщили об этом специальным службам.

В частности, сообщалось о накоплении тяжелой бронетехники боевиков на территории фабрики «Лутри», а именно: БТР-60 в количестве 6 единиц и скопления техники и живой силы оккупантов неподалеку от с. Николаевка Станично-Луганского района Луганской области.

24 мая в пресс-центре штаба ООС обнародовали информацию, что в районе населенного пункта Станица Луганская вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших защитников из стрелкового оружия.

«Стоит отметить, что в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщается, что по состоянию на 03 июня 2019 года существуют признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. А именно – зафиксировано грузовик, двигавшиеся с участка вблизи границы с Российской Федерацией в направлении неподконтрольных правительству Украины территорий Луганской области», – говорится в сообщении.

Там добавили, что беспилотники СММ ОБСЕ зафиксировали автомобили военного типа, к которым присоединились грузовики, создав колонну. Они заехали на территорию объекта вооруженных формирований на юго-восточной окраине Луганска.

По сообщению представителей Миссии было видно, как четыре человека разгружали материалы из кузовов автомобилей. Кроме того, на территории объекта было обнаружено не менее 35 грузовиков военного типа и один БТР-80.

Примечательно, как отмечает г-н Снегирев, что спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик сообщил, что 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской.

«Показательна реакция директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, которого называют близким советником президента России Владислава Суркова, на предложения украинской стороны относительно разведения сил в районе Станицы Луганской», – говорится в сообщении..

«Вообще-то Украина должна была сделать это еще в 2016 году. Это их обязанность, а они подают это чуть ли не как прорыв, как будто одолжение делают»,-заявил он.

Снегирев напоминает, что в марте 2018 года реализация полученной от ГИ «Права Справа» информации позволила избежать обвинений украинской стороны в нарушении режима «абсолютного перемирия» в районе Станицы Луганской.

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