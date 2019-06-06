В Мариуполе СБУ задержала агента ФСБ

В Мариуполе Служба безопасности Украины задержали агента, которого завербовали на территории России. Он хотел завербовать представителей СБУ, а также – убить нескольких украинских офицеров.

Об этом сообщает Новое Время.

Как сообщается, офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Андропова. Связным российского агента был назначен гражданин Украины 1961 года рождения Вячеслав Левченко.

«В 80-х годах Левченко проходил срочную военную службу в рядах пограничных войск КГБ СССР. Затем он занимал различные должности в органах МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области. В 2014 году был задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и обменен на пленных военнослужащих ВС Украины», – рассказали в ведомстве.

По данным следствия, координируя свои действия с Левченко, агент ФСБ пытался вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы. Кроме того, он собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации подразделений ВСУ, задействованных в проведении ООС. Оперативники задержали злоумышленника непосредственно во время получения им материалов с ограниченным доступом.

Во время обыска по месту проживания агента было обнаружено и изъято большое количество сим-карт, в том числе провайдера с оккупированной территории Донецкой области, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи полученных разведывательных данных. Задержанному объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины (от 10 до 15 лет).

Подготовила Юлиана Бакаляр

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