В Киеве «заминировали» крупные торговые центры, детсады и больницы

Столичная полиция проверяет сообщение о минировании ряда торговых центров, детских садов, больниц, гипермаркетов и заведений питания.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

«На почту департамента патрульной полиции пришло письмо с очередным заминированием. На этот раз список стал еще длиннее», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в списке торговые центы Lavina, Globus, Skymall, ArtMall гипермаркеты «Эпицентр», «Ашан», Fozzy и «Мегамаркет», заведения питания, в частности, «Киевская перепичка», кафе «Ярославна», и детские садики («Теремок», «Незабудка» и др.).

Также проинформировано о минировании больниц на улицах Волынская, 21, Демеевская, 5А, Кирилловская, 103, Братиславская, 3, Коновальца, 34А.

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