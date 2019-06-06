В Киеве открыли первое социальное общежитие для детей-сирот

В Киеве открыли первое городское социальное общежитие для детей, лишенных родительской опеки. Заведение рассчитано на 30 человек и уже приняло первых жильцов, правда, временно.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

От сегодня и на следующие три года одна из комнат станет для 20-летнего Ивана новым жильем. Он – один из первых, кому посчастливилось поселиться в социальном общежитии. Хотя будут жить в комнатах по двое, и возможность иметь крышу над головой – хотя бы поможет преодолеть безработицу.

«До этого у меня не было крыши над головой. Я не мог никуда устроиться на работу. На подработку меня не брали, поскольку у меня не было прописки», – рассказывает житель общежития Иван.

Кроме Ивана, здесь в ближайшее время поселится еще три десятка юношей. Таких же сирот или лишенных родительской опеки, которым больше 15 лет.

«С 15 лет им негде проживать, чтобы учиться. Также можно еще с 18 до 23, но это считается как взрослый человек, и мы должны обеспечить их жильем. Вариант, что ребенок тут проживает, а затем город предоставляет квартиру, где ребенок будет проживать в будущем», – подчеркнула заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Общежитие обустроили кухней, санузлом, Wi-Fi-зоной и общей комнатой для отдыха. Жилье – бесплатное. Остальным жители должны обеспечивать себя сами.

«У нас бюджетом не предусмотрено обеспечение продуктами. Поэтому расчет идет на тех детей, которые вступили в какого-то учебного заведения и которые имеют возможность иметь средства на содержание себя – это стипендии или государственная помощь», – говорит директор Киевского городского социального общежития Игорь Маматказин.

Социализироваться им будут помогать волонтеры и социальные педагоги.

С помощью специалистов ребята смогут научиться, что покупать, как покупать, какое качество, как готовить, как тратить средства. Элементарное – что такое оплата коммунальных платежей», – пояснила Марина Хонда.

Всего в Украине более 70 тысяч сирот. Только в Киеве такого статуса ежегодно приобретает до 400 детей. Но похожих общежитий на всю страну только три, в Киеве же такое заведение и подавно создано впервые.

Напомним, строительство первого социального общежития в Киеве планировалось еще в прошлом году.

Виктория Козуб, «Первые о главном»

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