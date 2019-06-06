В Гааге Россия обвинила Украину в несоблюдении Минских договоренностей

Представитель России в Международном суде ООН, британский юрист Сэмюэл Вордсворт заявил о нарушении Украиной Минских договоренностей.

Об этом он сказал на слушаниях в суде ООН, где Россия пытается доказать отсутствие юрисдикции этого органа для рассмотрения дела по иску Украины против РФ, сообщает Укринформ.

«Украина не выполняет Минских договоренностей. Ее действия после Минских договоренностей противоречат его обещаниям. «ДНР» и «ЛНР» является хоть и не признанными, однако отдельными сторонами процесса», – утверждает Вордсворт.

Другой представитель России в Международном суде ООН, профессор международного права университета Потсдама Андреас Циммерман заявил, что в связи с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма должно быть четкое определение финансирования терроризма.

«Государства не договаривались на счет того, чтобы статьи конвенции охватывали государственных чиновников. Украина пытается расширить значение статей. Широкое толкование недопустимо», – заявил Циммерман.

Напомним, в четверг и пятницу, 6 и 7 июня, состоятся последние дни слушаний в Международном суде ООН в нидерландском городе Гаага по иску Украины против РФ относительно применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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