Тренер сборной Сербии Крстаич: Во Львове мы рассчитываем на положительный результат

Накануне завтрашнего поединка отборочного турнира к Евро-2020 Украина – Сербия, который состоится на львовской «Арене Львов», главный тренер нашего соперника Младен Крстаич принял участие в традиционной пресс-конференции.

«Нас ожидает тяжелый поединок, – заявил Младен Крстаич. – Сборной Украины удался очень хороший старт в отборе. Впрочем, и у нас есть положительные моменты в предыдущих встречах. Все игроки, прибывшие во Львов, здоровы и готовы к бою.

Мы хорошо изучили команду Украины, однако не планируем кардинально менять свой состав в игре против нее. Я еще неделю назад определился, кто из игроков моей команды появится на поле с первых минут. Во Львове мы рассчитываем на положительный результат.

Проблемы? Пока во Львове мы встретились исключительно с гостеприимством украинцев. Это очень приятно», – цитирует коуча сербской сборной официальный сайт ФФУ.

Напомним, что завтрашний поединок Украина – Сербия на «Арене Львов» начнется в 21:45 по киевскому времени.

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