live
Aнонси
Прямим текстом: І вашим, і нашим, 6 червня о 21:40
Прямим текстом: І вашим, і нашим, 6 червня о 21:40
6 июня, четверг
Анонс програми Стежками війни за 06.06.19
Анонс програми Стежками війни за 06.06.19
6 июня, четверг
Анонс програми Злий дім: Та, що отруює? - 8.06.19, о 22.30
Анонс програми Злий дім: Та, що отруює? - 8.06.19, о 22.30
8 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Мир 6 июня, 2019, 10:35
Студенты из России, Ирана и Китая воруют технологические секреты у США

Россия, Китай и Иран используют своих студентов в США для сбора конфиденциальной информации в области высоких и военных технологий.

Об этом в среду предупредил высокопоставленный чиновник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам исполняющего обязанности директора отдела расследований национальной безопасности ICE Луи Роде, США сталкиваются с вполне реальной угрозой подрыва своей национальной безопасности в результате действий некоторых студентов и аспирантов из недоброжелательно настроенных к США государств. Роде выступал в среду на слушаниях в Финансовом комитете Сената, его показания касались иностранных студентов и аспирантов в учебных и исследовательских учреждениях США, которые получают значительные государственные дотации.

Согласно официальной статистике, на конец мая 2019 года в США проходят обучение 6196 студентов из России, из них 2008 – в областях науки, технологии, инженерных наук и математики. Роде привел примеры воровства американских ноу-хау китайскими студентами в США, чье число многократно превосходит число российских и иранских студентов.

По словам представителя Иммиграционной полиции, Россия, Иран и Китай проявляют наибольшую активность, пытаясь незаконно получить в свое распоряжение ограниченные или запрещенные к экспорту технологии и товары военного и двойного назначения. Они используют множество схем для обхода правил и процедур экспорта из США.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
РоссиястудентыИрантехнологииновости мираКитайСШАсекреты
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-06 11:16 :29