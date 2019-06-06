Стало известно, когда суд Амстердама огласит решение о возвращении «скифского золота»

Апелляционный суд Амстердама огласит 16 июля 2019 года решение о возвращении в Украину «скифского золота».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

«Друзья, хотим сообщить, что решение Апелляционного суда Амстердама по возвращению «скифского золота» в Украину будет объявлено 16 июля 2019 года», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, апелляционный суд Амстердама 11 марта начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма относительно решения о возвращении в Украину «скифского золота».

Также сообщалось, что заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что по конвенции ЮНЕСКО 1970 года, Украина имеет право на возвращение на свою территорию культурных ценностей Крыма.

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