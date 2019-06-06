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Новости » Политика 6 июня, 2019, 20:00
Спикер ВР обнародовал дату голосования за новый Избирательный кодекс

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Избирательный кодекс с открытыми списками может быть принят 4 или 11 июля перед внеочередными выборами в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По мнению спикера, рассмотрение документа займет 2-3 пленарные недели.

«Я думаю это разбирательство займет две или три недели. Заключительный день у нас будет 11 июля. Я думаю, что все должны собраться, ведь это будет заключительное заседание Верховной рады Украины. Если удастся быстрее на неделю, то 4 июля. Я вижу две рабочих даты для возможного голосования. Или 4 июля или 11 июля», – подчеркнул он.
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Андрей ПарубийВерховная РадаИзбирательный кодексновости Украиныновости политики
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2019-06-06 20:30 :12