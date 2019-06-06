Скандальные решение суда по делу Омельяненко: до того, как выпустить банкира, судья в 30 раз сократил сумму залога

Алексей Омельяненко

Экс-замглавы «Укргазбанка» Алексея Омельяненко, обвиняемого в хищении 100 миллионов гривен, судья Печерского райсуда Киева Светлана Смык освободила под «честное слово». Ранее этот же суд безосновательно уменьшил размер залога в 30 раз.

Об этом в своем материале «Скандальные решение суда по делу Омельяненко: как освободили обвиняемого в масштабных хищениях» сообщает издание «Obozrevatel».

Как сообщается, судья Вячеслав Пидпалый в 30 раз сократил сумму залога Алексею Омельяненко. Размер залога для банкира, обвиняемого в краже 100 миллионов гривен, был приравнен к указанной суммы и составил 90 миллионов гривен.

Однако впоследствии без какой-либо аргументации в апреле 2019 Пидпалый снизил сумму до 3,1 миллиона.

«Доводы обвинения судья не рассмотрел, сумма ущерба, которая уже подтверждена следствием, в десятки раз превышает сумму залога, которую установил Пидпалый. Более того, указанное решение участникам суда не выдали до сих пор. По закону не позднее чем через пять дней после решения постановления должны опубликовать. Прошло два месяца, а документа до сих пор нет. А пока нет решения, сложно доказать его неправомерность», – сказано в сообщении.

Как отмечается, на сегодня судья Светлана Смык отпустила Омельяненко под «честно слово». Суд не обязал банкира не оставлять страну, не удалил паспорта на хранение и не выдал электронный браслет.

Напомним, Алексея Омельяненко обвиняют в том, что в период 2008-2010 годов он вместе с сообщниками вывел из государственного банка около 100 миллионов гривен.

В обвинительном акте Генеральной прокуратуры говорится, что Омельяненко выдавал кредиты своим же фиктивным фирмам.

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