Сессия ЛГС поддержала петицию с требованием остановить варварскую обрезку деревьев

Депутаты Львовского городского совета сегодня, 6 июня, поддержали электронную петицию о прекращении во Львове непрофессионального обрезания деревьев, которое приводит к их скорой гибели, а также внедрение обучения и сертификации арбористов – профессионалов в проведении санитарной обрезки деревьев.

Соответствующая петиция в рекордный срок – за один день набрала необходимые 500 голосов для рассмотрения на сессии ЛГС. Ее авторами стали экологи, урбанисты и общественные активисты.

Они, в частности, указывают, что сейчас во Львове вместо профессиональной санитарной обрезки деревьев проводят так называемый «топпинг» – ампутацию всей массы кроны. После такой обрезки дерево сначала теряет трудоспособность – не создает кислорода, не очищает воздух, не задерживает влагу, не создает тень, перестает быть средой для птиц и другой фауны. Впоследствии деревья отпускают со срезов новые прямые массивные ветви, чтобы как можно быстрее компенсировать потерю, однако они плохо закреплены. На срезы заселяются паразиты, которые разрушают дерево изнутри, и в течение 2 - 10 лет оно погибает.

«Смерть дерева часто и является неофициальной целью такой обрезки. Ведь хозяйственный интерес убирать как можно меньше листьев дополняется штрафами за выбрасывание листьев в контейнеры для ТБО. В результате штрафов, наложенных на садики, школы и другие учреждения прошлой осенью, этой весной ситуация стала критической, топпингу подверглись тысячи деревьев», – отмечают авторы петиции.

Экологи и урбанисты предлагают власти города поручить обрезку деревьев специалистам – арбористам, однако сначала их надо обучить и сертифицировать. Это одно из требований петиции.

Кроме того, от мэрии также требуют разработать нормативный документ порядка закупки услуг по обрезке и контроля качества этих работ, создать систему сбора и переработки осенних листьев, разработать и утвердить программу ухода и наблюдения деревьев, а также – провести открытый и публичный конкурс на должность руководителя отдела экологии. Кандидаты должны публично представить собственное видение развития озеленения и охраны окружающей среды в городе.

Депутаты поддержали петицию без обсуждения. «За» проголосовали 43 избранника.

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