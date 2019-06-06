Сериал «Чернобыль» увеличил поток туристов в зону отчуждения

Успех минисериала «Чернобыль» от американского телеканала HBO увеличил количество туристов, которые хотят посетить зону отчуждения ЧАЭС.

Об этом сообщает Мой дом со ссылкой на Reuters.

По словам директора туристического агентства SoloEast Сергея Иванчука, в мае количество посетителей Чернобыля выросла на 30 %, как сравнить с аналогичным периодом прошлого года. Заказ на июнь, июль и август выросли примерно на 40 % после выхода сериала, пишет издание.

«Участники экскурсий садятся на автобусы в центре Киева и проезжают 120 км до района, где они могут увидеть памятники жертвам и покинутые села, а также пообедать в единственном ресторане в Чернобыле. Затем их доставляют на реактор № 4, который с 2017 года покрыт огромным металлическим куполом высотой 105 метров. День заканчивается прогулкой Припятью», – пишет издание.

Англоязычные туры обычно стоят около 100 долларов за человека.

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