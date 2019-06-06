live
Aнонси
Прямим текстом: І вашим, і нашим, 6 червня о 21:40
Прямим текстом: І вашим, і нашим, 6 червня о 21:40
6 июня, четверг
Анонс програми Стежками війни за 06.06.19
Анонс програми Стежками війни за 06.06.19
6 июня, четверг
Анонс програми Злий дім: Та, що отруює? - 8.06.19, о 22.30
Анонс програми Злий дім: Та, що отруює? - 8.06.19, о 22.30
8 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 6 июня, 2019, 13:20
Сенатор США поделился впечатлениями после встречи с Зеленским

Сенатор Роберт Портман от Республиканской партии сообщил, что обсудил на встрече с Владимиром Зеленским потребность украинской армии в новых системах вооружений и идеи борьбы с российской пропагандой на Донбассе.

Об этом Портман рассказал во время выступления в Сенате 5 июня, сообщает Европейская правда.

Портман положительно отозвался о почти часовом разговоре с Зеленским, заявив, что он «потрясен встречей». «Он умный, проницательный и решительный», – охарактеризовал республиканец украинского президента.

По словам Портмана, они также обсудили распространение российской пропаганды вдоль восточной границы Украины и проблему подавления украинских телевизионных сигналов на оккупированных территориях.

«Мы обсудили некоторые идеи, которые помогут противостоять этой пропаганде, глушінню и дезинформации, и я уже связывался с Государственным департаментом по поводу этих идей», – сообщил сенатор.

Кроме того, Портман и Зеленский обсудили, как увеличить давление на Москву, чтобы она освободила захлплених 24 украинских моряков. Портман пообещал работать в Сенате США для освобождения украинцев.

Читайте больше новостей на тему: Владимир Зеленский

Читайте больше новости о: Владимир Зеленский
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
СенатВладимир Зеленскийновости Украиныновости политикиСША
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-06 14:42 :59