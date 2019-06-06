Сенатор США поделился впечатлениями после встречи с Зеленским

Сенатор Роберт Портман от Республиканской партии сообщил, что обсудил на встрече с Владимиром Зеленским потребность украинской армии в новых системах вооружений и идеи борьбы с российской пропагандой на Донбассе.

Об этом Портман рассказал во время выступления в Сенате 5 июня, сообщает Европейская правда.

Портман положительно отозвался о почти часовом разговоре с Зеленским, заявив, что он «потрясен встречей». «Он умный, проницательный и решительный», – охарактеризовал республиканец украинского президента.

По словам Портмана, они также обсудили распространение российской пропаганды вдоль восточной границы Украины и проблему подавления украинских телевизионных сигналов на оккупированных территориях.

«Мы обсудили некоторые идеи, которые помогут противостоять этой пропаганде, глушінню и дезинформации, и я уже связывался с Государственным департаментом по поводу этих идей», – сообщил сенатор.

Кроме того, Портман и Зеленский обсудили, как увеличить давление на Москву, чтобы она освободила захлплених 24 украинских моряков. Портман пообещал работать в Сенате США для освобождения украинцев.

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