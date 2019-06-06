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Новости » События 6 июня, 2019, 21:50
СБУ разоблачила банду торговцев ртутью

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины прекратили противоправную деятельность торговцев опасными веществами.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что пятеро жителей Киевской области наладили нелегальный бизнес по продаже ядовитых и сильнодействующих веществ. Опасный «товар» дельцы сбывали оптовыми партиями в различных регионах Украины», – говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители задержали одного из участников группы на железнодорожной станции «Мукачево» Закарпатской области, куда он прибыл для «заключения сделки» с заказчиком. При осмотре личных вещей злоумышленника обнаружено девять килограммов ртути в таре с маркировкой страны-агрессора.

«Во время обысков в столичном регионе по местам жительства фигурантов дела и на территории гаражных кооперативов, где хранились опасные вещества, изъято более сорока килограммов ртути и других ядовитых химических соединений», – добавили в ведомстве.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, иных фактов сбыта и источников происхождения опасных веществ.

Мероприятия по разоблачению дельцов проводились совместно с Бориспольским отделом Главного Управления Нацполиции в Киевской области и под процессуальным руководством Бориспольской местной прокуратуры Киевской области.
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Киевская областьновости Украиныядовитые веществаСБУ
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