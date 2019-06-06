Российские радиостанции захватили украинские FM-частоты в большинстве населенных пунктов северного Крыма

В большинстве населенных пунктов северного Крыма украинские FM-частоты захватили российские радиостанции.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа по итогам мониторинга, проведенного в мае 2019 года.

«В восьми населенных пунктах на севере полуострова все украинские частоты незаконно заняты российскими станциями. В 11 населенных пунктах украинское FM-вещания зафиксировано частично, однако на большинстве частот слышны российские станции. При этом на подконтрольной Украине территории возле КПВВ «Чонгар» и «Чаплинка» слышно сигнал двух российских радиостанций», – сообщает «Крымская правозащитная группа».

Представители КПГ с помощью автомагнитол провели мониторинг распространения радиосигнала украинских FM радиостанций в 19 населенных пунктах северного Крыма, в частности в городах Армянск, Красноперекопск, Джанкой и населенных пунктах, расположенных вдоль основных автодорог – Ишунь, Зеленая Нива, Вишневка, Красноармейское, Источное, Новоалександровка, Мартыновка, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаковое, Придорожное, Предместное, Заречное, Овощное, Лобаново, Воинка.

Также мониторинг был проведен возле КПВВ «Чонгар» и «Чаплинка» по обе стороны административной границы с оккупированным Крымом.

Рядом с КПВВ «Чонгар» на подконтрольной Украине территории зафиксирован уверенный сигнал пяти украинских радиостанций, в том числе «Украинское радио», «Мейдан», «Луч», Радио «НВ», «Крым.Реалии».

Еще три украинские станции, а именно, «Перец FM», «Армия FM», «Херсон FM» можно услышать с препятствиями.

При этом на подконтрольной Украине территории на КПВВ «Чонгар» на частоте 87,7 FM зафиксирован уверенный прием российского радио «Спутник», а на частоте 90,8 FM можно услышать русское радио «Море».

На КПВВ «Чаплинка» на подконтрольной Украине территории зафиксирован уверенный прием четырех украинских радиостанций, среди которых «Армия FM», «Крым.Реалии», «Мейдан», «Луч».

Также на этой территории можно услышать еще семь украинских радиостанций, но качество сигнала нестабильное, слышно помехи. Это Радио «Культура», «Перец FM», «Радио НВ», «Херсон FM», «Украинское радио», «Крым.Реалии», «Хаят».

Российскую станцию «Спутник» слышно с помехами, а также транслируется русское радио «Море».

На оккупированной территории рядом с КПВВ «Чаплинка» и «Чонгар» ситуация кардинально отличается. И на этих же самых частотах в большинстве случаев можно услышать сигнал российских радиостанций.

Возле КПВВ «Чонгар» на оккупированной территории Крыма можно услышать четыре украинские станции: «Украинское радио», радио «Луч», «Армия FM» и «Херсон FM». Вместо «Радио НВ» слышно русское радио «Море», на частоте «Крым.Реалий» идет наложение сигнала двух радиостанций. На частоте «Перец FM» слышно помехи.

Возле КПВВ «Чаплинка» на оккупированной территории слышен сигнал только двух украинских станций (с препятствиями) – радио «Культура» и «Армия FM».

При этом на частоте радио «Мейдан» осуществляет российский «Спутник», вместо радио «Хаят» – российский «Маяк», вместо «Крым.Реалии» – русское радио «Вести», а на частоте радио «Луч» – подконтрольный оккупантам «Ватан Седасы».

На частотах 96 МГц, 98,6 МГц, 102,8 МГц вместо сигнала украинских станций слышны помехи.

В 10 из 19 исследованных населенных пунктов на севере Крыма сигнал украинских станций доступен частично.

В населенных пунктах Армянск, Ишунь, Новоалександровка, Мартыновка, Придорожное, Овощное, Лобановка слышно только по одной украинской радиостанции.

В Вишневце и Красноармейском по 2 станции, в Источном – 3 станции, а в Предместном – 5 украинских радиостанций.

Радио «Культура» слышно в 8 населенных пунктах из списка, «Херсон FM» – в 7, «Украинское радио» – в 3, «Перец FM» – в 3, «Армия FM» и радио «Луч» – в 1 из 19 исследованных.

В остальных восьми населенных пунктах (Красноперекопск, Зеленая Нива, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаковое, Джанкой, Заречное, Воинка) на украинских радиочастотах слышны только российские FM-станции.

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Вещание украинских FM из Чаплинки в северном Крыму перекрывают следующие российские станции: радио «Крым», радио «Море», «Ретро FM», «Спутник», «Маяк», «Ватан Седасы».

Вещание украинских FM с Чонгара в северном Крыму перекрывают российские радиостанции «Спутник», «Европа +», «Вести», радио «Крым», радио «Море», «Ватан Седасы».

«Таким образом, российская власть практически заблокировала украинское FM-радиовещания на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и фактически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций. При этом полностью игнорируется тот факт, что глушение радиосигналов осуждено Международной конвенцией электросвязи в 1947 году и Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году «, – констатирует «Крымская правозащитная группа».

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