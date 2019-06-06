Российское оппозиционное издание опубликовало новые документы по делу MH17

Российское издание «Новая газета» опубликовало документы, которые не являются секретными, но касаются передвижения российской военной техники в период перед взбиванием в небе над Донбассом малайзийского «Боинга» рейса MH17 в июле 2014 года.

Среди этих документов имеется телефонограмма от 22 июня 2014 года, в которой говорится о приказе начальникам курской и воронежской военных автомобильных инспекций организовать 23 июня сопровождение военной техники по дорогам общего пользования, – сообщает Радио Свобода.

Как говорится в статье, телефонограмма подтверждает версию авторов группы расследователей Bellingcat об участии личного состава и грузовиков 69-й бригады в перемещении техники из Курска, высказанную еще в 2017 году.

В другой бумаге, по данным издания, подписанном подполковником с 69-й бригады Аладьиным, приводится список нескольких грузовиков с водителями, которые прибудут в Курск из Белгорода, чтобы отправиться дальше. В частности, там фигурирует КамАЗ с государственным номером 4267 АН и его водитель, рядовой Бутиков А.Н.

«Позже именно этот КамАЗ попадет в объективы любительской съемки при перевозке «Бука 332» в Миллерово», – указывает журналист Павел Каныгин.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, из них 80 детей, все они погибли.

Российский режим до сих пор отрицает свою вину за это преступление, но факты свидетельствуют о противоположном.

В июне 2017 года международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала новые доказательства российского происхождения «Бука», сбившего Boeing рейса MH17.

21 сентября этого года пять стран договорились совместно расследовать эту трагедию.

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