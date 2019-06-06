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Новости » Мир 6 июня, 2019, 17:32
«Роскосмос» ужесточил правила выезда сотрудников за границу

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выпустил приказ о более жестких требованиях при выезде за границу для сотрудников госкорпорации.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли, пишет Медуза.

Ужесточение правил касается в первую очередь руководящего персонала, имеющий доступ к секретной информации. По данным собеседников агентства, это связано с бегством за границу одного из топ-менеджеров компании.

В пресс-службе Роскосмоса не стали комментировать эту информацию.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала о побеге за границу гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрия Яскина, который входит в структуру «Роскосмоса». В апреле он выехал в Европу под предлогом служебной командировки, а затем направил заявление о заочном увольнении по собственному желанию. По данным издания, таким образом Яскин мог спрятаться от разбирательств по факту хищений и вывода бюджетных средств в НИИ.
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РоссияРоскосмосДмитрий Рогозинновости мира
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2019-06-06 17:48 :28