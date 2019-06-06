Рынок электроэнергии по нынешней редакции постановления повысит тарифы на 40-50%, – Герус

Не медлить ни дня. Рынок электричества надо внедрить и своевременно – это одно из первых заявлений на сегодняшнем заседании правительства. Премьер Владимир Гройсман отмечает, что дискуссии неуместны, поскольку дату пуска прописали в принятом законе.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

«Кабмин должен внедрить рынок электроэнергии с 1 июля, хотим того или не хотим. Этот закон, который нарабатывался в парламенте, соответствует всем европейским нормам», – заверил Гройсман.

К тому же добавляет: условием внедрения рынка является неизменность тарифов для населения. Министр энергетики Игорь Насалик спешит заверить: опасения напрасны.

«Принятие закона о специальные обязанности поставщика гарантирует неподнятии цен в рыночных условиях для населения. Цены для населения остаются в пределах тех цен, какими они были до введения этого рынка», – говорит Насалик.

И уверенность разделяют не все. Представитель Президента в правительстве Андрей Герус убежден: со временем таки граждане почувствуют на себе последствия.

«Комиссия сообщает, что в случае принятия постановления в данной редакции, тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей вырастут на 40-50%. Небытовые потребители – это бюджетные учреждения, водоканалы, метро, малый, средний, крупный бизнес. Все, кроме населения. Очевидно, что это потом переложится на население, и такой скачок цены будет иметь очень негативные последствия для украинской экономики», – заявил Герус.

К обсуждению присоединяются и депутаты. Убеждают: к прозрачному рынку отечественный энергетический сектор не готов. А прописанные в законе условия не обеспечивают честной конкуренции.

«Для того, чтобы для населения цена не выросла, нужно найти, кто будет компенсировать эту цену. Однако, почему-то еще один игрок на этом рынке ничего не будет платить сверху, для того, чтобы население не пострадало от роста цен вследствие введения рынка», – убежден нардеп Сергей Лещенко.

Дискутировали почти час. В конце необходимые для внедрения рынка постановлению таки принимают.

Напомним, Владимир Гройсман пообещал, что правительство обратится к комиссии, которая будет регулировать рынок электроэнергии, чтобы та гарантировала, чтобы цены для населения и промышленности не росли.

Анна Безуглая, «Первые о главном»

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