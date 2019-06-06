Рада поддержала за основу проект закона о наказании военных преступников

Народные депутаты со ссорами и многочисленными возвратами к голосованию приняли за основу проект закона, который касается наказания военных преступников, которые совершали преступления, в частности, и против гражданских.

Трансляцию пленарного заседания ведет телеканал ZIK.

Во время утреннего заседания Верховной Рады в четверг, 6 июня, парламентарии поддержали проект Закона о Решении Совета ассоциации между Украиной и ЕС о внесении изменений и дополнений в Приложения к XXVII Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны № 0227.

После того народные депутаты поддержали проект закона № 0227 о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно имплементации актов законодательства Европейского Союза в сфере технического регулирования.

А вот во время рассмотрения в первом за проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права № 9438 председателю ВРУ Андрею Парубию пришлось несколько раз возвращаться к голосованию, поскольку для принятия решения не хватало нескольких голосов.

Спикер напомнил депутатам, что законопроект направлен на наказание военных преступников, которые совершали преступления, в частности, и против гражданских. Несмотря на призывы председателя ВРУ вернуться на рабочие места, голосов не хватало. Андрей Парубий эмоционально обратился к депутатам: «Что происходит? Это кто-то балуется с законом? С этим играть нельзя!»

В итоге проект закона поддержали 228 депутатов.

Напомним, 6 июня народные депутаты приняли во втором чтении законопроект о временных следственных комиссиях, в котором, в частности, предусмотрены положения относительно внедрения процедуры импичмента Президента.

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