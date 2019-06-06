Рада отказалась увольнять Полторака, Геращенко упрекнула Зеленского

Народные депутаты отклонили президентский проект постановления об увольнении министра обороны Украины Степана Полторака.

Трансляцию пленарного заседания ведет телеканал ZIK.

Парламентарии в ходе пленарного заседания рассмотрели проект Постановления об увольнении Полторака С.Т. с должности министра обороны Украины № 10344, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Представители фракций «Народного фронта» и БПП заявили, что не будут поддерживать такую инициативу, пока Президент не внесет кандидатуру на пост министра обороны Украины. А первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко раскритиковала Президента Зеленского за то, что тот во время инаугурационной речи не нашел слов, чтобы поблагодарить министра обороны, который во время российской агрессии был отцом для бойцов.

Во время голосования проект постановления № 10344 поддержали только 67 нардепов.

Председатель ВРУ объявил о том, что постановление отклонено.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду Украины представление об увольнении с должностей министра иностранных дел Украины Павла Климкина и с должности министра обороны Украины Степана Полторака, а также председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Председатель фракции «Народного фронта» Максим Бурбак требовал от Президента безотлагательно внести в парламент кандидатуры руководителей Минобороны, МИДА и председателя СБУ.

Во время пленарного заседания ВРУ 6 июня народные депутаты провалили отставку и увольнения министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

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