Рада не поддержала увольнение главы СБУ Василия Грицака

Народные депутаты отклонили президентский проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя СБУ.

Трансляцию пленарного заседания ведет телеканал ZIK.

Парламентарии в ходе пленарного заседания рассмотрели проект Постановления № 10345 об увольнении Грицака В.С. с должности Председателя Службы безопасности Украины, поданный Президентом Украины Владимиро Зеленским.

Представляя президентский проект постановления, представитель Президента Украины Владимира Зеленского в ВРУ Руслан Стефанчук сделал ремарку, мол, «видя полную бесперспективность дальнейших внесений, Президент все же вносит...» их.

Руслан Стефанчук передал депутатам просьбой от Зеленского: «Президент просит не навязывать всех других вещей, которые не имеют ничего общего с Конституцией Украины относительно представления любых других кандидатур. Это все будет шаг за шагом и это все в полном соответствии с Конституцией и законодательством Украины».

Председатель ВРУ Андрей Парубий в ответ напомнил, что Президент подает инициативы, а ВРУ принимает решение.

«И когда кто-то думает, что можно без согласований, без консультаций заставлять принимать решения – это неправильная логика взаимоотношений с высшим законодательным органом государства. Я хочу сказать свою позицию. Мы должны точно знать, что каждый день будет кому защищать нашу независимость. И должен быть министр обороны, который защищает. Голосуя за отставку, мы должны точно знать, кто завтра встанет на эту позицию. Так же должны точно знать, кто будет защищать безопасность Украины», – акцентировал спикер.

Председатель ВРУ также напомнил присутствующим в зале, что председатель СБУ Василий Грицак лично отправлялся на вражескую территорию и освобождал украинских политзаключенных.

Во время голосования проект постановления поддержали лишь 78 избранников.

Председатель ВРУ Андрей Парубий объявил, что постановление отклонено.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду Украины представление об увольнении с должностей министра иностранных дел Украины Павла Климкина и с должности министра обороны Украины Степана Полторака, а также председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Председатель фракции «Народного фронта» Максим Бурбак требовал от Президента безотлагательно внести в парламент кандидатуры руководителей Минобороны, МИДА и председателя СБУ.

Во время пленарного заседания ВРУ 6 июня народные депутаты провалили отставку и увольнения министра иностранных дел Украины Павла Климкина, а также не поддержала постановление об увольнении министра обороны Украины Степана Полторака.

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