Провал объединения Оппоблока с «Оппозиционной платформой – За життя»: причину назвали в ГМ «Опора»

Конфликт, который был внутри фракции партии «Оппозиционный блок», дошел до логических последствий.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявила координатор избирательных программ сети «Опора» Ольга Айвазовская, комментируя отдельный поход на выборы Оппоблока и «Оппозиционной платформы «За життя».

Ольга Айвазовская объяснила, почему логики объединяться не было.

«Думаю, что тот конфликт, который был внутри фракции Оппозиционного блока, дошел до логических последствий. Действительно, рейтинг Оппозиционного блока невысок, а потому логики объединяться нет. Мне кажется, Оппозиционный блок, скорее всего, будет ориентироваться на одномандатные мажоритарные округа, в частности восточные регионы Украины – частично, где есть электоральная база, крупные предприятия, в частности и господина Ахметова, и перспектива победить», – отметила Ольга Айвазовская.

Что же о второй фракции, продолжила она, этот тренд был заложен еще на президентских выборах.

«Если разложить на электоральную базу – на избирателей, которые имеют те или иные геополитические, идеологические, программные симпатии, то увеличение количества прозападных, проевропейских игроков приводит к тому, что на второе место, логично, перемещается «Оппозиционная платформа «За життя». Юрий Бойко взял довольно много на президентских выборах. Мы видим появление новых игроков, которые отбирают достаточно мощный процент и у Гриценко, и у «Батькивщины», и у БПП, сейчас Европейской солидарности. Поэтому эта раздробленность приводит к тому, что на второе место вышла Оппозиционная платформа «За життя», – отметила Ольга Айвазовская.

Как стало известно, Оппозиционный блок и «Оппозиционная платформа «За життя» пойдут на парламентские выборы отдельно.

Напомним, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

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