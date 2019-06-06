Процедура импичмента должна быть политической, — Сыроид

В Конституции Украины импичмент привязан к преступлению. Такое определение не действенное. Ведь импичмент могут присудить и за ненадлежащее публичное поведение.

Об этом в кулуарах ВРУ, которые транслировал телеканал ZIK, заявила нардеп, заместитель председателя парламента Оксана Сыроед.

«К сожалению, процедура импичмента выписана очень беззубо в самой Конституции Украины. Без изменений сделать импичмент действенным — невозможно», — комментирует нардеп.

Процедура импичмента должно быть политической, а не юридической. Самая большая проблема заключается в том, что Конституция привязывает импичмент к преступлениям, считает Сыроид.

«На самом деле импичмент может произойти и в следствие неприемлемой публичного поведения президента, например, поездка на Мальдивы. Сама Конституция создает очень много препятствий для того, чтобы этот импичмент был действенным», — отмечает заместитель председателя парламента.

Оксана Сыроид признается, что несмотря на радость от принятия закона о ВСК, у нее остались определенные предостережения относительно его эффективности.

«У меня есть много оговорок к закону о ВСК, потому что там есть инструменты, которые могут мешать эффективной деятельности органа контроля. Временные следственные и временные специальные комиссии, прежде всего, нужны оппозиции — меньшинства для того, чтобы контролировать большинство. Мы имели правки, которые касались равного, а не пропорционального представительства фракций в комиссиях. Но сам факт принятия закона — очень важен», — объясняет эксперт.

Инструменты контроля за властью – комитеты, комиссии. Если появится подозрение в хищении средств, парламент имеет возможность мгновенно отреагировать, говорит нардеп.

«Временные следственные или временные специальные комиссии существуют для того, чтобы быстро реагировать на резонансные вещи. Провластное большинство никогда не будет заинтересована в том, чтобы беспристрастно заниматься расследованием. В отличие от оппозиции», — подчеркивает эксперт.

Оксана Сыроид рассказала в чем, на ее взгляд, самая большая лакуна закона о ВСК.

«В законе приняли пропорциональное представительство всех фракций в комиссии. Это будет означать, что большинство все равно за представителями власти. Поэтому мы и предлагали равное представительство. Впрочем, это хорошее начало. Рано или поздно депутаты осознают, что нужно менять квоты представительства ради эффективной работы», — добавляет депутат.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о ВСК с положениями об импичменте.

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