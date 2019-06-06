Председатель союза журналистов дал оценку телеканалу ZIK: Зритель получает качественные программы

Зритель телеканала ZIK получает совершенно разные программы, качественные шоу и оперативность. А политики на вашем телеканале довольно открытые. Здесь есть все нужные площадки.

Об этом в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Председатель НСЖУ заявил, что ключевой проблемой для всех СМИ в Украине является атмосфера хронического экономического дефицита – так называемая экономическая несвобода.

«Она искажает информационное пространство и оборот всей информации. Потому что на сегодня у нас есть такая ситуация, что страна – самая бедная в Европе, у нас бедное население, которое не может купить газету или журнал, не может оплатить контент. Бедное население также не потребляет так много товаров, чтобы рекламный рынок получал достаточно. А национальные телеканалы, которые являются затратными в своем производстве, не могут вытащить из рекламного рынка достаточно средств», – отметил Сергей Томиленко.

Также председатель Национального союза журналистов дал оценку телеканала ZIK. В частности, по его словам, зрители Zik получают качественные программы, а спикеры – хорошая площадка для высказывания своего мнения.

«Я понимаю, что между частью журналистов есть непростые отношения, но в итоге зритель получает совершенно разные программы, и качество шоу, и оперативность. Да и политики на вашем телеканале довольно открытые. Поэтому здесь есть все нужные площадки», – заявил Сергей Томиленко.

Ведущая программы и генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко добавила, что ZIK и в дальнейшем будет придерживаться таких стандартов.

Как сообщалось ранее, большое политическое ток-шоу «Народ против» с ведущей Наташей Влащенко на Zik заняло первое место в рейтинге телесмотрения по ключевой ЦА «Вся Украина 18+» среди информканалов в своем слоте.

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