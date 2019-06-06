Правительство заменило термин «насилие в семье» на «домашнее насилие»

Кабмин принял постановление «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 5 сентября 2007 г. № 1087 «О консультативно-совещательные органы по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития, предотвращения насилия в семье и противодействия торговле людьми», согласно которой термин «насилие в семье» заменен на «домашнее насилие».

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Согласно вышеуказанному закону домашнее насилие – это деяние (действия или бездействие) физического, сексуального, психологического или экономического насилия, которые совершаются в семье или в пределах места жительства или между родственниками, или между бывшими или нынешними супругами или между другими лицами, которые совместно проживают (проживали) одной семьей, но не состоящих (не состоявших) в родственных отношениях или в браке между собой, независимо от того, проживает (проживала) лицо, совершившее бытовое насилие, в том самом месте, что и пострадавшее лицо, а также угрозы совершения таких деяний», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это нововведение соответствует терминологии Конвенции Совета Европы «О предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями» (Стамбульская конвенция), а также Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию».

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