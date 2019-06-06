Порошенко: Запрет стрелять в ответ – это вывод украинских военных на расстрел

То, что украинская делегация в трехсторонней контактной группе в Минске даже не вспоминала об освобождении заложников, «паспортизации» ОРДЛО, но говорила о снятии экономической блокады, очень похоже на капитуляцию. Так же настораживает и предложение Вооруженным силам не вести огонь в ответ.

Об этом во время своего брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что в 2014 году новоизбранная украинская власть прибыла в Нормандию для того, чтобы начать формировать международную коалицию в поддержку Украины и, фактически, открывать второй фронт в противостоянии с Россией.

«Это было чрезвычайно важное событие. Во время следующего саммит Украина-ЕС необходимо восстановить этот чрезвычайно важный формат для того, чтобы обеспечить реализацию Минских договоренностей», – заявил пятый президент Украины.

Кроме того, он отметил важность возобновления переговоров трехсторонней контактной группы в Минске.

«Я хочу призвать, чтобы мы четко обозначили те красные линии, за которые нельзя заступать. Эти линии переходить нельзя, ведь за ними наступает капитуляция. Ничего общего с миром капитуляция не имеет», – заявил Петр Порошенко.

Он также подчеркнул необходимость прогресса в вопросе освобождения заложников и отмене указа президента РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО.

«Не считая этих позиций и, возможно, отмена решения СНБО (об экономической блокаде Донбасса – ZIK), если это содержалось в директивах президента Зеленского, кардинально вредно. Еще раз подчеркиваю: это очень похоже на капитуляцию», – убежден политик.

Так же, уверяет он, довольно провокационна постановка вопроса относительно одностороннего прекращения огня и запрет ВСУ вести огонь в ответ.

«Как сегодня очень точно сказали, это все равно, что поставить наших солдат к стенке на расстрел. Девятнадцать режимов прекращения огня, которые были подписаны по моему приказу, не отбирали у украинских военных право на самозащиту», – резюмировал Порошенко.

Как сообщалось, на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о «режиме тишины» норму «не стрелять в ответ».

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