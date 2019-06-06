Порошенко расценил предложения Кучмы в Минске как попытку капитуляции

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал политические силы страны выразить свое отношение к последним заявлениям главы украинской делегации в Минске Леонида Кучмы о прекращении экономической блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и прекращения огня.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я призываю все политические силы четко определиться с позицией и относительно капитуляции, и в отношении европейской интеграции для того, чтобы не пытаться скрыть очень опасное намерение капитуляции, которое сегодня, к сожалению, угрожает нашему государству», – отметил он.

В частности, он выразил опасения относительно возможной отмены решения СНБО «если это входило в директивы президента Зеленского, является кардинально вредным и очень похоже на капитуляцию».

По словам Порошенко, в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе необходимо четко придерживаться тех «красных линий», которые пересекать нельзя.

Заметим, ранее глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях про «режим тишины» в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ». Что по этому поводу думают военные эксперты, читайте здесь.

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