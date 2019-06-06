Папа Римский поговорит с Путиным об Украине

Папа Римский Франциск примет президента России Владимира Путина 4 июля в Ватикане.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

«Я могу подтвердить, что Святейший Отец примет президента России Владимира Путина в Ватикане 4 июля», – сказал официальный представитель Ватикана Алессандро Джизотти.

Ранее Кремль подтвердил, что Путин должен посетить Италию, но ничего не сказал о дате визита и планы президента встретиться с Папой Франциском.

Аргентинское агентство Tеlam накануне сообщил, что основными темами переговоров станут текущая ситуация в Украине и на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, они обсудят выдвинутые Москвой претензии в адрес украинских греко-католиков, которые, по мнению Московского патриархата, поддерживают «раскол» в православном мире. Однако, издание сообщало, что встреча назначена на 5 июля.

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