Папа Франциск изменил текст молитвы «Отче наш»

Папа Римский Франциск официально одобрил изменение текста молитвы «Отче наш».

Об этом сообщает итальянское католическое издание Avvenir, пишет Общественное.

Правки вступят в силу в течение нескольких месяцев. Епископы и эксперты работали над изменением текста более 16 лет.

В новой редакции строка «И не введи нас в искушение» теперь будет звучать как «Не дай нам поддаться искушению». Таким образом, пояснил глава католической церкви, подчеркивается, что Бог не вводит человека в искушение, а помогает из него выбраться. Ранее аналогичным образом был изменен французский текст молитвы.

Одобрено также изменение в гимне «Слава в вышних Богу» в переводе Римского миссала. Вместо «и на земле мир людям доброй воли» – «мир на земле людям, любимым Богом» («pace in terra agli uomini, amati Signore dal»).

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