Оккупанты на Донбассе били из БМП, гранатометов и пулеметов, – штаб

На Донбассе с начала суток, 6 июня, боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Как отмечается, с начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группы «Восток» противник осуществил четыре обстрела позиций Объединенных сил в районе Павлополя, Ужовки, Водяного, Марьинки,
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник из автоматических станковых гранатометов один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Майорск. Огонь враг вел в направлении населенного пункта Шахта 6-7.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.