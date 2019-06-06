Оккупанты на Донбассе били из БМП, гранатометов и пулеметов, – штаб

На Донбассе с начала суток, 6 июня, боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Как отмечается, с начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группы «Восток» противник осуществил четыре обстрела позиций Объединенных сил в районе Павлополя, Ужовки, Водяного, Марьинки,

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник из автоматических станковых гранатометов один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Майорск. Огонь враг вел в направлении населенного пункта Шахта 6-7.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

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