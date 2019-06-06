Официально: Александр Хацкевич остается тренером «Динамо»

Футбольный клуб «Динамо» подписал новый контракт с 45-летним белорусским специалистом Александром Хацкевичем, который продолжит работать на посту главного тренера первой команды.

Как сообщает официальный сайт ФК «Динамо», новое соглашение рассчитано на два года.

Напомним, Александр Николаевич возглавил киевское «Динамо» в июне 2017 года и с тех пор провел во главе первой команды ровно 100 официальных матчей, в которых «бело-синие» одержали 60 побед, 24 раза сыграли вничью и 16 раз проиграли. В 2018 году «Динамо» под руководством Хацкевича завоевало Суперкубок Украины.

Подписание нового контракта прокомментировал президент ФК «Динамо» Игорь Михайлович Суркис: «Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе – ввести в состав как можно больше молодежи.

В новом сезоне задачи стоят однозначные – попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, потому что «Динамо» уже три сезона не выигрывает титулы. Надеюсь, что те игроки, которым Хацкевич доверял, отблагодарят его».

Свой комментарий дал и Александр Хацкевич: «Не только в течение этих двух дней мы общались с президентом, в первую очередь, относительно будущего команды. Да, были у нас дискуссии, тяжелые моменты. В чем-то мы сходились, в чем-то пошли на уступки друг другу. Но самое главное – что разговор был конструктивным. Мы довольно серьезно поговорили. Цели не меняются. У такого клуба как «Динамо» других задач, кроме побед, быть не может. Во всех соревнованиях, где мы участвуем, команда уже должна добиваться результата. Все – и болельщики, и тренеры, и футболисты, и президент клуба, соскучились по Лиге чемпионов. Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах максимальные задачи – вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины».

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